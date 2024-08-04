Ученые: от магнитных бурь страдает нервная система

Эксперты дали советы, как пережить магнитные потрясения.В преддверии магнитной бури, которая ожидается вечером в субботу, 3 августа, и утром в воскресенье, 4 августа, научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Вадим Ожередов рассказал, как пережить ее негативное влияние.