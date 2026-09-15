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Ракеты и 30 беспилотников атаковали Ростовскую область: пожары, удар по логистическому хабу партнеров Озона

Ракеты и 30 беспилотников атаковали Ростовскую область: пожары, удар по логистическому хабу партнеров Озона

По имеющейся к настоящему часу информации в Таганроге нет пострадавших, однако на земле есть последствия ударов.

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