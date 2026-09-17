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Более 15 тысяч школьников Подмосковья сдали тренировочный ЕГЭ по математике

Более 15 тысяч школьников Подмосковья сдали тренировочный ЕГЭ по математике

Более 15 тысяч учеников 11-х математических классов из 486 школ Подмосковья 17 сентября приняли участие в тренировочном тестировании в формате ЕГЭ.

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