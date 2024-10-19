Зачем нам «впаривают» солидаризм — 4. С чем боролись, на то и напоролись?

Подведение итогов В предыдущих статьях, посвященных немецкому солидаризму (№ 589, 591, 603, 605), который его апологеты, да и наша власть всё чаще преподносят в качестве так называемого третьего пути — то есть альтернативы и коммунизму, и нацизму — было достаточно выпукло показано, что солидаризм никакой альтернативой нацизму не является, а, наоборот, представляет собой его духовного близнеца.