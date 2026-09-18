Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рф потребовало вывести американские комплексы "Тайфон" из Японии

Рф потребовало вывести американские комплексы "Тайфон" из Японии

МИД РФ потребовал от Японии вывести американские комплексы "Тайфон" со своей территории.Так и надо с ними разговаривать.

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