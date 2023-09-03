«Ужасная бойня, Киев бросает людей в мясорубку»: в Швеции внезапно осудили Украину
В Швеции назвали убийство украинских мужчин «ужасной бойней» и «верхом цинизма» со стороны США.
Киевский режим продолжает бросать своих солдат в «мясорубку», несмотря на то, что это не приведёт к каким-либо значимым результатам помимо смерти и страданий.
Комментарии
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Наконец-то и до тупоголовых шведов что-то дошло. Было бы хорошо, чтобы они ещё поняли, что сжигании религиозных книг до добра не доводит - может вернуться бумерангом.
Озарило дурные головы викингов. Или отрезвило
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