В Швеции назвали убийство украинских мужчин «ужасной бойней» и «верхом цинизма» со стороны США. Киевский режим продолжает бросать своих солдат в «мясорубку», несмотря на то, что это не приведёт к каким-либо значимым результатам помимо смерти и страданий.