Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал очередное хамское заявление, сообщив, что Украине якобы требуется всего лишь 40 дней для того, что «разгромить Россию».
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