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Антифашист

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Зеленский «заверещал», что Украине нужно 40 дней для «разгрома России»

Зеленский «заверещал», что Украине нужно 40 дней для «разгрома России»

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал очередное хамское заявление, сообщив, что Украине якобы требуется всего лишь 40 дней для того, что «разгромить Россию».

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