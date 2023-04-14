Политолог Маркелов: Мадуро имеет право дерзить США

Госдеп США мог спровоцировать президента Венесуэлы Николаса Мадуро на дерзкий выпад. Американские дипломаты сделали «унижающие предложения», рассказал RuNews политолог Сергей Маркелов.
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