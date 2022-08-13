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При обстрелах ДНР со стороны украинских войск за сутки погибли пять человек

При обстрелах ДНР со стороны украинских войск за сутки погибли пять человек

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, 15 ранены за субботу в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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