Всех пострадавших при крушении поезда выписали из больниц Волгограда

ИЗВЕСТИЯ Все пострадавшие при крушении поезда в Волгоградской области выписаны из больниц региона – последняя пассажирка состава, остававшаяся в медучреждении Волгограда, отправилась домой, сообщает 17 августа ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.