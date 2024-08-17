Всех пострадавших при крушении поезда выписали из больниц Волгограда

ИЗВЕСТИЯ Все пострадавшие при крушении поезда в Волгоградской области выписаны из больниц региона – последняя пассажирка состава, остававшаяся в медучреждении Волгограда, отправилась домой, сообщает 17 августа ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.
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