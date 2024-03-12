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Мы соседи по планете

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Юность, запечатленная в гиперреалистичных скульптурах из дерева

Юность, запечатленная в гиперреалистичных скульптурах из дерева

Дерево как-будто оживает под резцом итальянского скульптора Бруно Валпота (Bruno Walpoth) — его скульптуры настолько реалистичны, что на первый взгляд не совсем понятно, то ли перед вами живой человек, то ли неподвижное изваяние.

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