Юность, запечатленная в гиперреалистичных скульптурах из дерева

Дерево как-будто оживает под резцом итальянского скульптора Бруно Валпота (Bruno Walpoth) — его скульптуры настолько реалистичны, что на первый взгляд не совсем понятно, то ли перед вами живой человек, то ли неподвижное изваяние.
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