Глава тюменского Роспотребнадзора не рискнула на совещании у мэра Афанасьева выпить вонючей воды из крана

Глава Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо не стала публично пить воду из-под крана с запахом канализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Президент Путин вновь продлил срок службы 73-летнему главе Следственного комитета Бастрыкину
- Суд обязал сургутский ТИК зарегистрировать кандидата-самовыдвиженца после отказа
- Депутаты Госдумы потребовали от СКР проверить бездействие властей на фоне паводка и массовой гибели рыбы в реках Тюменской области
Свежие комментарии