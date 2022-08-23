Директоров в России научат бороться с хакерами. Особым реестром

Суть идеи, родившейся в недрах Минцифры, такова: все данные о киберугрозах, хакерских атаках, взломах официальных сайтов, сбоях в сложном цифровом оборудовании будут собираться со всей страны, классифицироваться и раскладываться по полочкам.