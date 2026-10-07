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ВС РФ ударили по производству «Фламинго» и БПЛА в семи регионах Украины

ВС РФ ударили по производству «Фламинго» и БПЛА в семи регионах Украины

Вооруженные силы России в ночь на среду, 7 октября, нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского, воздушного базирования и беспилотниками по украинским предприятиям, где производятся крылатые ракеты «Фламинго» и БПЛА.

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