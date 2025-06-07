Берлин станет целью российских ракет: в Германии запаниковали после реакции Кремля на провокации Мерца

ПЕКИН, 7 июня, ФедералПресс. После резких заявлений нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России Берлин неожиданно смягчил свою позицию, осознав серьезность последствий.
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