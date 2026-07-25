📹⚡️Компания Airbus Helicopters заключила с Voyageur Aviation контракт на поставку первого беспилотного летательного аппарата U030 Flexrotor для Канады.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️Компания Airbus Helicopters заключила с Voyageur Aviation контракт на поставку первого беспилотного летательного аппарата U030 Flexrotor для Канады.