Исследователь из РХТУ им. Менделеева победила на конкурсе молодых учёных

В столице в рамках XVI Научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса» прошёл конкурс II Научной школы молодых учёных и специалистов «Низкоуглеродные энергоносители и продукты нефтегазохимии».
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