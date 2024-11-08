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В Подмосковье в ангаре ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

В Подмосковье в ангаре ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

Сотрудники МВД РФ ликвидировали нарколабораторию в Московской области, где производился мефедрон. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

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