В Подмосковье в ангаре ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

Сотрудники МВД РФ ликвидировали нарколабораторию в Московской области, где производился мефедрон. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.
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