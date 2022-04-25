Хосе Альварадо спровоцировал у Криса Пола нарушение правила 8 секунд

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо удачно отзащищался против лидера «Финикса» Криса Пола в одном из эпизодов четвертого матча между командами.

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