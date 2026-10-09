Исторический процесс: обвиняемый в геноциде в Руанде врач предстанет перед судом в Британии

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли начинает рассмотрение беспрецедентного уголовного дела в отношении 65-летнего врача Винсента Брауна (ранее известного как Винсент Баджинья), обвиняемого в руководстве убийствами во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году, передают издания Courthouse News Service и Genocide Watch .