Исторический процесс: обвиняемый в геноциде в Руанде врач предстанет перед судом в Британии

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли начинает рассмотрение беспрецедентного уголовного дела в отношении 65-летнего врача Винсента Брауна (ранее известного как Винсент Баджинья), обвиняемого в руководстве убийствами во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году, передают издания Courthouse News Service и Genocide Watch .
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