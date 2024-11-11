6 ноября в Москве завершился Международный симпозиум «Создавая будущее». Он стал первым мероприятием в Национальном центре «Россия», который был создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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