SEC отложила решение по ETH-ETF от VanEck и ARK

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает заявки на спотовые криптовалютные ETF от Franklin Templeton и Hashdex, одновременно объявив о задержках в принятии решения по одобрению ETH-ETF от VanEck и ARK.
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