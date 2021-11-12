Художник Анатолий Петкевич. Грация женского обаяния.

Владимир Безбадченко

Ничего нет впечатляющего. Просто совсем ничего! В женщинах сила и красота не сиськах... Сила их в глазах, во взгляде. Этот не дорос до глаз, дошёл до бюста и застрял. Да хоть 5-й размер изобрази - вымя оно только вымя! Посмотри "Неизвестную" или "Боярыню Морозову" и больше кисти не бери!