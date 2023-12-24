Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности

Москва победит на Украине, если Европейский союз не мобилизует все свои возможности. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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