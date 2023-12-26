Илье Варламову* выписали штраф в 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Известный блогер был оштрафован согласно постановлению Мещанского районного суда города Москвы.Решением от 26 декабря 2023 года видеоблогер Илья Александрович Варламов* был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
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