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Полный цикл переработки отходов запустили на заводе в Лобне

Полный цикл переработки отходов запустили на заводе в Лобне

Выездное заседание Мособлдумы прошло на заводе по переработке отходов «Петромакс» в Лобне. Недавно на нем запустили новую линию, которая позволила замкнуть цикл — от сбора вторсырья до производства новой продукции из него.

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