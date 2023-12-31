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Несекретные материалы

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Почему по Белгороду?

Почему по Белгороду?

Теперь понятно, почему киевский режим совершил эту отчаянную террористическую атаку на мирных жителей в Белгороде -  Это не потому, что их собственная оборона убила некоторых украинских мирных жителей (ПВО кривое).

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