Единственно правильный рецепт соленых огурцов

Roman Tannenberg

Рассол не должен "бродить" - это уже плохо. Сколько "засольщиков", столько и рецептов, а, главное - самые лучшие. Попробуйте мой - от бабушки. Не берусь утверждать, что он самый - смый, но те, кто солили, - не пожалели. Всё предельно просто. Подбираю огурцы примерно одного размера, на кончиках делаю неглубокие вертикальные надрезы (для ускорения действия рассола). Укладываю вымытые огурцы в чистую посуду и заливаю крутым кипятком, выдерживаю их в нём, примерно, 10 минут, пока они станут менять цвет. Потом укладываю в банки, добавляя листья чёрной смородины, можно очень немного листа хрена, и обязательно очищеные дольки чеснока (не жалейте) и немного "зонтиков" укропа! С укропом перебарщивать не надо. Всё это заливаю рассолом комнатной температуры. Соль всегда кладу по вкусу, немного "пересаливая", так как, значительная часть её уходит в огурцы. Поставьте банку куда - нибудь в тень, накройте и ждите. Через несколько дней, когда огурцы начнут менять окраску, можно сделать первую пробу. Быстро, а, главное - просто и надёжно. Огурчики получаются крепкие и хрустящие. Хорошего аппетита!