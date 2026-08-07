Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой новые доклады американской разведки.
Разведка США испугалась конфликта с Россией
Комментарии
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И
Иринушка
А мы даем западникам самое главное - время подготовиться к нашему уничтожению.
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1 м.
Анатолий Рябенко
Плохое начало никогда не оканчивается добром. Если Украину как козла опущения готовили к уничтожению то это и будет исполнено. США, НАТО и прочие государи этого хотели и они его получают. Все оказались в выигрыше кроме Украины.
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1 м.
Сергей
Только если Балтийские тигры решат прыгнуть на ж/д дорогу в Калининград. А у них хватит умы (или кто-то их надоумит).
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1 м.
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