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Политика как она есть

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Разведка США испугалась конфликта с Россией

Разведка США испугалась конфликта с Россией

Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой новые доклады американской разведки.

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Комментарии
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И
Иринушка
А мы даем западникам самое главное - время подготовиться к нашему уничтожению.
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1 м.
Анатолий Рябенко
Плохое начало никогда не оканчивается добром. Если Украину как козла  опущения готовили к уничтожению то это и будет исполнено. США, НАТО и прочие государи этого хотели и они его получают. Все оказались в выигрыше кроме Украины.
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1 м.
Сергей
Только если Балтийские тигры решат прыгнуть на ж/д дорогу в Калининград. А у них хватит умы (или кто-то их надоумит).
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1 м.