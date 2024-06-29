Глава Следственного комитета предложил вернуть смертную казнь

Анатолий Страшко

Как нам мозг пудрили и пудрят те, кто боится ввести смертную казнь. Например, один из тезисов - дескать, смертная казнь ну никак не влияет на уменьшение преступности. Это неправда. Ещё в далёкие 70-е мне рассказывал сотрудник определённых органов, как влияет! После отмены запрета смертной казни в СССР( а такое было) преступность , особенно тяжкая, резко снизилась. А кто боится отмены запрета на казнь? Это , прежде всего, крупные казнокрады, торговцы Родиной, крупные криминальные паханы и некоторые другие группки кандидатов на пулю в затылок. Вот представим, была бы статья расстрельная за казнокрадство в определённой сумме. Как бы чувствовала себя целая прорва ненасытных из чиновников , которых нам сейчас зачем то показывают. Вызывая раздражение народа. И это в Министерстве Обороны!!!!!От кого же эти из МО нас обороняют? Или это они от нас с вами обороняются? Создав круговую поруку.Я просмотрел список гостей за десятью столами на дне рождения у чиновницы с многозвёздными погонами. Ещё от сердюковщины сидалище просиживала на финансах МО. Что удивило. Почти все они, гости эти , сейчас под следствием. Так или иначе. Некоторые, типа Шойгу, Борисова, аккуратненько перемещены. Недоумение вызвало двое гостей -Евкуров и тот, которого всё прочат в преемники Путина! Читатель догадается. Как их туда занесло? И подумалось мне - а не играет ли эта тётка в погонах роль сучки зазывалы кобелей на корейские суда в портах арабских. Там сучка с течкой выбирается , запускается в среду бродячих собак в порту и потом ей сигнал подают двигаться на судно определённое. Вся свора псов за ней по трапу. А каждый пёс у корейца не менее 10 долларов стоит. Вот команда и обогатилась немножко. Первый раз эта многозвёздная вроде сдала многих подельников и её отмазали. Интересно, что сейчас будет! Как ни как 10 столов таких чинуш!