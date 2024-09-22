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Военное обозрение

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Русская Америка Шелихова и Баранова

Русская Америка Шелихова и Баранова

240 лет назад Григорий Шелихов основал первое русское постоянное поселение на Аляске. Он решил распространить русские владения на северо-западном береге Америки от Берингова пролива до Калифорнии.

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