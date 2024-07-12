«ГТО без границ» в Братске: Прием заявок для лиц с ограниченными возможностями началcя

Внимание всем ценителям спорта и физической активности в Братске! Запущена уникальная инициатива «ГТО без границ», приуроченная ко Дню физкультурника – начался прием заявок на участие в тестировании для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.