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Иркутск Сегодня

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  • Игорь Васиков
    Ну теперь безопасность на дороге будет на высоте. Плохие дороги ГАИ не контролирует. Кривые дороги тоже. А вот тониро...В Братске за 3 дн...
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«ГТО без границ» в Братске: Прием заявок для лиц с ограниченными возможностями началcя

Внимание всем ценителям спорта и физической активности в Братске! Запущена уникальная инициатива «ГТО без границ», приуроченная ко Дню физкультурника – начался прием заявок на участие в тестировании для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

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