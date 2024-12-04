Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Южнокорейская вона может ослабнуть до 1450 за доллар

Южнокорейская вона, вероятно, продолжит слабеть и будет торговаться на уровне 1450 по отношению к доллару США, несмотря на попытки Банка Кореи «противостоять давлению», считает Элвин Тан, руководитель отдела валютной стратегии на азиатском рынке в RBC Capital Markets.

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