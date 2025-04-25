Приморцу дали срок за призывы к смене власти в РФ и оправдание теракта Треповой

Жителю Владивостока вынесли обвинительный приговор за публичные призывы в интернете к смене государственной власти в РФ и оправдание теракта, совершенного Дарьей Треповой (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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