Прогноз погоды в Крыму на 21 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 21 февраляВ Симферополе -3 и небольшой снегВ Севастополе 0 и небольшой снегВ Евпатории -2 и снегВ Черноморском -3 и небольшой снегВ Джанкое -3 и снегВ Ялте 0 и небольшой снегВ Алуште -1 и небольшой снегВ Керчи -4 и небольшой снегВ Армянске -2 и снегВ.