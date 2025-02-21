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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на 21 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 21 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 21 февраляВ Симферополе -3 и небольшой снегВ Севастополе 0 и небольшой снегВ Евпатории -2 и снегВ Черноморском -3 и небольшой снегВ Джанкое -3 и снегВ Ялте 0 и небольшой снегВ Алуште -1 и небольшой снегВ Керчи -4 и небольшой снегВ Армянске -2 и снегВ.

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