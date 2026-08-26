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Победа над Панайотовым, сиротство и брак в джинсах: почему Алексей Гоман выбрал осознанное одиночество

Победа над Панайотовым, сиротство и брак в джинсах: почему Алексей Гоман выбрал осознанное одиночество

В начале 2000-х песня «Русский парень» звучала буквально отовсюду, а ее исполнитель, скромный и улыбчивый уроженец Мурманска Алексей Гоман, в одночасье стал национальным любимцем после триумфа на телепроекте «Народный артист».

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