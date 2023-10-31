Spectator: диверсии Киева могут привести Запад к прямому столкновению с РФ

Западная коалиция опасается, что Украина зайдет слишком далеко в своих диверсиях, это вызовет ответные меры Москвы, заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.
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