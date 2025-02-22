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А если не будут брать - отключим газ

А если не будут брать - отключим газ

Как заявляет американская пресса, Келлог на встрече с Зеленским прямо сообщил ему, что если тот не подпишет соглашение о передаче недр Украины США, то США отключат на Украине Starlink, что приведет к обвалу связи и управления ВСУ.

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Комментарии
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Андрей
значит подпишут и старлинк не отключат. Лучше бы отключили...
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