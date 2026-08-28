4 Кто же мы?

* * * А яблоки во втором поместье были еще вкуснее, чем в первом. Вокруг этого сада были высажены сибирские красавцы-кедры.
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