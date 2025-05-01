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Свежие комментарии

«Все нормально, деньги есть»: россияне скупают люксовые автомобили с пробегом – спрос на дорогие машины растет

Согласно свежим данным агентства «Автостат», продажи подержанных автомобилей люксового сегмента в России в I квартале 2025 года значительно выросли год к году: рост составил +16%, а число проданных люксовых машин с пробегом достигло отметки в 527 ….

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