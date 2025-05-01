«Все нормально, деньги есть»: россияне скупают люксовые автомобили с пробегом – спрос на дорогие машины растет

Согласно свежим данным агентства «Автостат», продажи подержанных автомобилей люксового сегмента в России в I квартале 2025 года значительно выросли год к году: рост составил +16%, а число проданных люксовых машин с пробегом достигло отметки в 527 ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии