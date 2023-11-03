ВСУ ударили по зданию соцфонда и службы занятости в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка, в результате этого есть пострадавшие, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии