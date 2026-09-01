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Мировое обозрение

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Затянуть пояса ради обороны: Премьер Украины заявил, что страна переходит на жёсткую экономию

Затянуть пояса ради обороны: Премьер Украины заявил, что страна переходит на жёсткую экономию

Киев официально переходит на режим тотальной экономии: правительство Украины намерено урезать все бюджетные расходы, не связанные с обороной, а высвобожденные средства направить на нужды армии.

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