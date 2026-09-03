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Регионы России

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Генпрокурор предложил мораторий на проверки бизнеса в 2027 году

Генпрокурор предложил мораторий на проверки бизнеса в 2027 году

Генеральный прокурор России Александр Гуцан выступил на сессии Восточного экономического форума с инициативой ввести мораторий на проверки пострадавших от атак ВСУ предпринимателей в 2027 году.

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