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Петербургский дневник

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Врач Новикова посоветовала употреблять 150 граммов квашеной капусты для активизации работы ЖКТ

Врач Новикова посоветовала употреблять 150 граммов квашеной капусты для активизации работы ЖКТ

Специалист порекомендовала квасить ее без добавления уксуса Употребление 150 граммов квашеной капусты в день активизирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на пищеварение, сообщила РИА Новости эндокринолог Наталья Новикова.

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