Врач Новикова посоветовала употреблять 150 граммов квашеной капусты для активизации работы ЖКТ

Специалист порекомендовала квасить ее без добавления уксуса Употребление 150 граммов квашеной капусты в день активизирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на пищеварение, сообщила РИА Новости эндокринолог Наталья Новикова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии