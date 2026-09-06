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ТАСС

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Группировка "Запад" уничтожила антенны связи и дроны ВСУ под Красным Лиманом

Группировка "Запад" уничтожила антенны связи и дроны ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили антенны связи, а также разведывательные и ударные БПЛА коптерного и самолетного типа ВСУ на краснолиманском направлении.

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