«Героизм без денег - это просто новые трупы». Кох посоветовал Украине соглашаться на мир, пока не грянула настоящая катастрофа

Экс-вице-премьер правительства РФ, ныне оппозиционный эмигрант Альфред Кох* заявил, что Украина в текущей ситуации находится в очень сложных условиях, и в самом скором времени просто не сможет продолжать войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "В Москве не беру...
- Пообещал привезти...
- Пообещал привезти...
Во время первых российских президентских выборов, Кох в команду Бориса Ельцина официально не входил, но неформально участвовал в предвыборной борьбе. Поэтому мало кого удивило его назначение на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации, то есть вице-премьера.
Каждый раз, когда слышу от нашего руководства о готовности заключить мир с хохлами прямо сейчас, при участии пиндосов, с ужасом представляю к чему это, в очередной раз, приведёт. Ну не может быть хорошим для России «мир», заключенный с участием США! И то, что такие откровенные враги России, как этот Кох, призывают Украину соглашаться на «мир» прямо сейчас, на любых для хохлов условиях, лишний раз доказывает мою правоту. Единственная цель пиндосов в заключении такого «мира» - сохранение Украины, ну или того, что от нее останется, для нового нападения на нас в будущем! А то, что сегодняшнее руководство России готово будет заключить такой «мир», в котором останется «государство Украина», для меня нет никаких сомнений. А к чему приводят такие решения - уже известно! Вон Меркель снова хвастается, что «поставила Россию на якорь» в 2014 году, имея в виду свою деятельность в этом направлении и те же Минские соглашения. А ведь Путин много лет до 2022 года нам рассказывал, что Минские соглашения - это благо для России и было единственно возможным и приемлемым для нас решением. А сегодня те же Меркель, Олланд рассказывают, что это был обман России и Путина и единственная возможность вооружить Украину и подготовить ее к войне с нами. Да и сам Путин сегодня это признает. Вот и мир без реального достижения задач, о которых Путин сам многократно говорил, приведет его к очередной политической ошибке, а Россию ещё к одной войне с хохлами в будущем.
Очередно вице- премьер за границей???
Что будет делать россия.когда украина капитулирует-думать придётся уже очень скоро и какие новые законы будут написаны нашими депутатами-это архи важно.как говорил Ильич?
Если у них их кумир БАНДЕРА...То что с них взять?????..Идиотизм на этой ОКРАИНЕ просто зашкаливает....