В Кольцово пассажиров поздравляют с Днём Победы

В аэропорту Кольцово пассажиров поздравляют с Днём Победы по громкой связи. «Мы говорим спасибо ветеранам Великой Отечественной войны! Наши особые слова благодарности – участникам специальной военной операции, которые продолжают подвиг своих отцов, дедов и прадедов», – говорится в праздничном сообщении.