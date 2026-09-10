Трамп выплатит 1 млн американцев по $500 до выборов 3 ноября

Администрация Трампа планирует выплатить по $500 миллиону американцев, участвующих в программе Obamacare, перед выборами в Конгресс 3 ноября.
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