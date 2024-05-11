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Энрике об уходе Мбаппе: «Мы давно знали, как и все. Килиан – легенда «ПСЖ», желаю всего наилучшего. Мы станем сильнее»

25-летний французский нападающий объявил об уходе из «ПСЖ», не назвав новую команду. Ранее парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

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