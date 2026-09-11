Песков: Россия надеется на скорое начало трехсторонних переговоров по Украине

Россия рассчитывает на скорое начало трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Об этом 11 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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